Всероссийский образовательный проект «День цифры» реализуется в Псковской области

20:25, 17 июня 2026, ПАИ

Интерактивные занятия в рамках всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий «День цифры» прошли в школах Пскова и Великих Лук. Цель проекта – познакомить школьников с актуальными цифровыми технологиями, с профессиями в IT-сфере и с основами цифровой грамотности.

Мероприятие в Пскове прошло на площадке лицея № 8, сообщает телеканал «Первый Псковский». Его участниками стали порядка 50 ребят – ученики 2–4-х классов. В игровой форме школьникам преподают способы верификации информации, основы использования ИИ в учёбе и риски работы с виртуальным помощником.

«Мы затрагиваем темы кибербезопасности: по каким ссылкам можно переходить или почему нельзя этого делать, что есть риск не то что быть обманутым, а втянуть в это родителей. Мы часто проводим занятия по цифровому этикету, по разным другим направлениям. Это важно. Это социализирует ребёнка и, конечно, его развивает», – сказала педагог-организатор многопрофильного правового лицея ​Александра Боброва.

Подобное занятие прошло и в центре специального образования № 3 в Великих Луках, сообщает портал «Luki News».

Учащимся центра рассказали о ключевых компетенциях цифровой экономики, показали тематический видеоурок. Кроме того, для ребят провели интерактивные игры, а для закрепления полученных знаний отправили их в «магазин», чтобы проверить, уложатся ли они в фиксированную сумму.

Как отмечают организаторы, образовательный проект «День цифры» – это ещё и викторины, квесты, квизы, соревнования и другие активности.

Напомним, организаторами проекта выступают Минцифры России, Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий.