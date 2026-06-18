Российские учёные впервые собрали полный геном морской губки, способной к абсолютной регенерации

09:59, 18 июня 2026, ПАИ

Российские биологи впервые собрали полный геном морской губки Halisarca dujardinii – организма, обладающего уникальной способностью к полной регенерации. Исследование провели специалисты Сколковского института науки и технологий, Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН и их коллеги из российских и зарубежных научных центров. Об этом пишет газета «Известия».

Губка Halisarca dujardinii способна восстанавливать целый организм даже после распада на отдельные клетки: они могут вновь объединяться и формировать полноценную особь. Полученная сборка генома имеет длину около 226,5 миллиона пар нуклеотидов и организована в 21 хромосому, что подтверждено микроскопией делящихся клеток.

Как пояснила одна из авторов исследования, доцент Центра био- и медицинских технологий Сколтеха Екатерина Храмеева, главная цель работы – выяснить, какие гены участвуют в процессе регенерации губки, как они активируются и подавляются. Полученные данные, по её словам, в перспективе могут быть использованы в медицине для моделирования аналогичных процессов у человека путём воздействия на определённые гены.

Без целостного генома этого организма подобные исследования были бы невозможны, подчеркнула учёная. Она также отметила, что губки являются одними из древнейших многоклеточных на планете, а изучение механизмов их восстановления способно пролить свет на происхождение многоклеточности.