В Пскове почти восемь тысяч человек обучили навыкам первой помощи

10:13, 18 июня 2026, ПАИ

Занятия по массовому обучению жителей навыкам оказания первой помощи продолжаются в Пскове. Уже проведено более 130 занятий, слушателями которых стали свыше 7,8 тысячи человек, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Обучение организовано на двух площадках. На стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25) занятия проходят по средам с 09:00 до 12:00. В Псковском городском молодёжном центре (улица Горького, 15) – по четвергам с 15:00 до 18:00.

Запись на обучение ведётся в рабочие дни с 09:00 до 18:00 в течение всего календарного года. Справочную информацию можно получить по телефонам: (8 8112) 29-11-31, 29-11-29.

Как отметили в администрации, освоение базовых навыков первой помощи является не только критически важным инструментом для эффективного реагирования в экстренных ситуациях, но и фундаментальным компонентом формирования культуры сохранения здоровья. Программа охватывает граждан разного возраста и сфер деятельности.