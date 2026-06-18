В Псковской области расширили основания для оказания бесплатной юрпомощи участникам СВО

12:15, 18 июня 2026, ПАИ

Дополнительную меру поддержки участников СВО в виде представления их интересов в судах адвокатами установили в Псковской области. На 56-й сессии Законодательного Собрания внесены изменения в региональное законодательство, регулирующее порядок оказания бесплатной юридической помощи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Новая мера распространяется и на членов семей участников специальной военной операции. Теперь они также имеют право на бесплатную юридическую помощь в виде представления их интересов в судах, если они выступают в качестве истцов или ответчиков.

Правовую поддержку участникам СВО и их родственникам будут оказывать государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории региона.