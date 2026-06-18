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Политика

В Псковской области подвели итоги контроля за исполнением концессионных соглашений в 2025 году

Годовой отчёт о результатах контроля за соблюдением условий реализуемых в Псковской области концессионных соглашений рассмотрели депутаты на 56-й сессии. Такой доклад представлен в Собрание впервые, но в соответствии с требованием федерального законодательства эта практика станет регулярной, сообщили ПАИ в пресс-службе областного парламента.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Согласно информации регионального правительства, в Псковской области действует восемь концессионных соглашений с общим объёмом планируемых инвестиций более 7 млрд рублей. Концессии охватывают ключевые сферы жизнеобеспечения: коммунальное хозяйство, образование и экологию.

Шесть проектов направлено на модернизацию объектов теплоснабжения в Гдовском, Островском, Пыталовском, Великолукском и Пушкиногорском районах. Взятые обязательства концессионеры исполняют надлежащим образом.

Проблематика имеется по концессионному соглашению, предусматривающему строительство новой школы на 1 000 мест в Пскове на пересечении улиц Юности и Инженерной. В связи с приостановкой строительно-монтажных работ в июне 2025 года был расторгнут договор подряда. В настоящее время вопрос о расторжении концессионного соглашения рассматривается в Арбитражном суде Псковской области. Техническая готовность объекта составляет 24 %. Правительство Псковской области направило обращение в федеральное правительство о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию на декабрь 2028 года.

Инвестиции в строительство объекта обработки, утилизации и размещения твёрдых коммунальных отходов на территории Псковской области осуществляются в соответствии с планом мероприятий в объёмах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

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