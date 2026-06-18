Псковичка получила условный срок за кражу из магазина с сообщником

12:40, 18 июня 2026, ПАИ

В Пскове суд рассмотрел дело о краже из магазина «Перекрёсток» на улице Кузбасской Дивизии. Обвинение в суде поддержала прокуратура города.

По материалам дела, 26 ноября 2025 года местная жительница вместе с сообщником заранее договорились о хищении товаров. В торговом зале они взяли с полок продукты и другие товары, спрятали их под одежду и в карманы курток, после чего прошли мимо кассы, не оплатив покупки.

Ущерб магазину составил 4 389 рублей 87 копеек.

Суд признал женщину виновной в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору. С учётом позиции гособвинения ей назначено наказание – 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 3 месяца.

Сообщник по делу в настоящее время находится в розыске или дело в отношении него приостановлено.