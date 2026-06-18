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Происшествия

Жительницу Локнянского района лишили свободы за отказ содержать своих детей

Суд в Псковской области вынес приговор жительнице Локнянского района, которая систематически не платила алименты на содержание своих двух дочерей, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Дело в суде поддержала прокуратура Локнянского района. Установлено, что женщина была лишена родительских прав ещё в 2024 году и по решению суда обязана была выплачивать средства на содержание детей. Однако своих обязательств она не исполняла, официально не работала и мер к трудоустройству не предпринимала.

Ранее её уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, однако ситуация не изменилась. Общая задолженность превысила 800 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной в двух эпизодах неуплаты средств на содержание детей и назначил наказание – 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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