В Великих Луках конфликт за столом закончился поножовщиной и арестом

12:46, 18 июня 2026, ПАИ

Великолукский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 47-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области, 14 июня между мужчиной и его знакомым произошёл конфликт во время совместного распития алкоголя. Во время ссоры обвиняемый ударил гостя ножом. Пострадавший получил тяжёлое ранение, опасное для жизни, и был госпитализирован скорой помощью, которую вызвали соседи.

Суд учёл, что обвиняемый ранее был судим, находится в периоде условно-досрочного освобождения, не имеет постоянной регистрации и может скрыться или продолжить противоправную деятельность. В результате суд избрал меру пресечения – заключение под стражу сроком на два месяца.