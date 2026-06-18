В Великих Луках конфликт за столом закончился поножовщиной и арестом
Великолукский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 47-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого.
Как сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области, 14 июня между мужчиной и его знакомым произошёл конфликт во время совместного распития алкоголя. Во время ссоры обвиняемый ударил гостя ножом. Пострадавший получил тяжёлое ранение, опасное для жизни, и был госпитализирован скорой помощью, которую вызвали соседи.
Суд учёл, что обвиняемый ранее был судим, находится в периоде условно-досрочного освобождения, не имеет постоянной регистрации и может скрыться или продолжить противоправную деятельность. В результате суд избрал меру пресечения – заключение под стражу сроком на два месяца.
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