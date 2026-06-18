В Пскове задержан преступник из федерального розыска

13:07, 18 июня 2026, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже. Инцидент произошёл 17 июня около двух часов ночи в магазине на улице Труда, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Работники магазина активировали кнопку тревожной сигнализации, после чего на охраняемый объект прибыли росгвардейцы. Они задержали 36-летнего мужчину, который подозревается в хищении аудиоколонки. Ущерб, причинённый магазину, составил 3 150 рублей.

Позже выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступлений на территории одного из субъектов Северо-Западного федерального округа.