По обращению жителей деревни Пашково депортировали троих нелегальных мигрантов

13:18, 18 июня 2026, ПАИ

Троих иностранных граждан, находившихся в России с нарушением режима пребывания, депортировали из деревни Пашково Бежаницкого района после проверки по обращению жителей. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении ЛДПР.

Жители соседней деревни Турово обратились в проект «Буду жаловаться в ЛДПР» с жалобой на то, что не чувствуют себя в безопасности из-за поселившихся в Пашково мигрантов. Депутат Законодательного Собрания Псковской области от ЛДПР Антон Минаков направил официальный запрос в региональное Управление по вопросам миграции с просьбой провести проверку.

Сотрудники УМВД выехали на место и подтвердили опасения жителей. В отношении нарушителей составили протоколы об административной ответственности, суд назначил им штрафы и принудительное выдворение за пределы России.

«Наша задача – не просто реагировать на жалобы, а добиваться реальных изменений. Люди должны чувствовать защиту закона в каждом районе, будь то крупный город или малая деревня. Мы продолжим держать этот вопрос на личном контроле, чтобы обеспечить покой и безопасность наших граждан», – подчеркнул Антон Минаков.

В реготделении ЛДПР отметили, что работа по обращениям жителей продолжается в рамках партийного проекта «Выездная приёмная Слуцкого».