В Великих Луках росгвардейцы предотвратили кражу из магазина

14:14, 18 июня 2026, ПАИ

Подозреваемую в краже из магазина задержали росгвардейцы в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Вокзальной сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 42-летнюю великолучанку, которая похитила одежду. Сумма причинённого ущерба составила 10 593 рубля.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.