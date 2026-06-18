В Великих Луках росгвардейцы предотвратили кражу из магазина
Подозреваемую в краже из магазина задержали росгвардейцы в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Вокзальной сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 42-летнюю великолучанку, которая похитила одежду. Сумма причинённого ущерба составила 10 593 рубля.
По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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