ФНПР запускает молодёжную программу «Лига возможностей»
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) запускает новую молодёжную программу «Лига возможностей». Проект направлен на поддержку активной и талантливой молодёжи, создание условий для карьерного и личностного роста, а также вовлечение в профсоюзное движение, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Вопросы запуска программы обсуждались на совещании с участием председателя Молодёжного совета Псковского облсовпрофа Светланы Артемьевой. Мероприятие в формате видео-конференц-связи провёл департамент развития молодёжных, женских и демографических программ ФНПР.
Как отметили организаторы, новый проект призван стать драйвером для инициативной молодёжи, открывая новые возможности для самореализации и профессионального развития.
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