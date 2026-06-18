ФНПР запускает молодёжную программу «Лига возможностей»

17:06, 18 июня 2026, ПАИ

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) запускает новую молодёжную программу «Лига возможностей». Проект направлен на поддержку активной и талантливой молодёжи, создание условий для карьерного и личностного роста, а также вовлечение в профсоюзное движение, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Вопросы запуска программы обсуждались на совещании с участием председателя Молодёжного совета Псковского облсовпрофа Светланы Артемьевой. Мероприятие в формате видео-конференц-связи провёл департамент развития молодёжных, женских и демографических программ ФНПР.

Как отметили организаторы, новый проект призван стать драйвером для инициативной молодёжи, открывая новые возможности для самореализации и профессионального развития.