Схему обмана с арендой дач раскрыли в МВД

17:39, 18 июня 2026, ПАИ

О новой схеме мошенничества при аренде дачных домов предупредили в Управлении по борьбе с киберпреступлениями (УБК) ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Аферисты размещают объявления о сдаче несуществующей недвижимости, а после получения предоплаты исчезают: перестают отвечать на звонки, блокируют в мессенджерах и удаляют объявления, сообщили в ведомстве.

В МВД дали рекомендации, как не стать жертвой обмана. Не следует вносить предоплату, пока дом не осмотрен лично. Советуют проверять номер телефона владельца и фотографии объекта через поисковые системы – они могли уже «засветиться» в базах мошенников. Особого внимания требуют фразы арендодателя «очень много желающих», «нужно решить прямо сейчас», «бронь только после перевода». Наличие таких формулировок – повод усомниться в добросовестности собственника, подчеркнули в управлении.