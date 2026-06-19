Эстония ограничит дубляж фильмов на русский и другие иностранные языки

08:10, 19 июня 2026, ПАИ

Парламент Эстонии одобрил масштабные поправки к закону о языке, направленные на усиление роли эстонского языка в общественной жизни. Среди нововведений – увеличение штрафов за несоблюдение языковых требований и ограничения на дубляж фильмов на иностранные языки, сообщает ERR.

Как отметили в Министерстве образования и науки Эстонии, изменения призваны укрепить позиции государственного языка в общественном пространстве.

Согласно поправкам, требование вести делопроизводство на эстонском языке теперь распространяется на все публично-правовые юридические лица, а также на волостные и городские собрания и управы.

Кроме того, с 1 января 2027 года вырастут штрафы за нарушение языкового законодательства. Для юридических лиц максимальная сумма взыскания составит 9 600 евро, а для физических лиц, работающих на должностях, где законом предусмотрено знание эстонского языка, – до 1 280 евро. Сейчас максимальный штраф для таких работников составляет 640 евро.

Изменения затронут и кинотеатры. Дублировать фильмы на иностранные языки разрешат только в случае детских и семейных картин. Остальные фильмы смогут демонстрироваться на языке оригинала, но обязательно с эстонскими субтитрами.