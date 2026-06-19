Как воспитать достойного человека и не выгореть, расскажет Наталия Соколова

12:13, 19 июня 2026, ПАИ

В эфире радио «7 НЕБО» выйдет 18-й выпуск авторской программы «Внимание, дети!». Её ведущая уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова расскажет о воспитании современных детей.

Поводом для разговора послужил вопрос одного из жителей региона о том, как вырастить достойного человека и при этом сохранить доверительные отношения в семье.

Слушателям предложат вместе поразмышлять о том, что такое ответственность, почему важно позволять детям сталкиваться с последствиями своих поступков, как выстраивать личные границы и не превращать воспитание в дрессировку.

Отдельное внимание в программе уделят родительскому выгоранию и поиску баланса между заботой о ребёнке и собственным ресурсом.