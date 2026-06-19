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Общество

T2 определил самые «разговорчивые» деревни на побережье Чудского озера

Российский оператор мобильной связи T2 оценил объём голосового трафика в населённых пунктах на побережье Чудского озера. По итогам мая самыми общительными оказались жители деревни Полично – они проговорили 63 780 минут, на втором месте Устье – 55 680 минут, замыкает тройку Хитово – 42 900. Суммарно жители восьми деревень (Лаптовицы, Спицино, Залахтовье, Устье, Полично, Хитово, Ветвеник, Сосно) проговорили за май 1 781 340 минут. Это три года и 126 дней непрерывного разговора, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

Кроме того, оператор фиксирует устойчивый рост интернет-трафика на территории Чудского поозерья. За май 2026-го общий объём передачи данных увеличился в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с расширением покрытия и запуском новых телеком-объектов в Гдовском районе. Самой «качающей» по итогам мая стала деревня Полично, где жители загрузили почти 13 Тб данных, увеличив объём потребляемого трафика в 135 раз по сравнению с маем 2025-го. Всего же с начала 2026 года в Полично и окрестностях прокачали 50 Тб – это объём данных, эквивалентный 1,6 годам непрерывного просмотра видео в формате Full HD. На втором месте по цифровой активности – деревня Хитово (5 Тб), на третьем – Устье (4 Тб). При этом в населённых пунктах Причудья характерен выраженный сезонный всплеск цифровой активности в конце весны – начале лета, а также на новогодних праздниках.

«Используя предиктивные модели и опираясь на аналитические данные о перемещениях абонентов внутри региона, мы можем заранее предсказать, где будет наибольший спрос на трафик – именно там в первую очередь и появляются новые базовые станции. Псково-Чудское побережье – одно из приоритетных направлений стройки. Мы видим, что наша инфраструктура становится основой для цифровой жизни этих территорий, особенно в пиковые сезоны. Поэтому продолжаем инвестировать в развитие сети в рекреационных зонах, чтобы качество связи соответствовало растущим потребностям наших абонентов», – отметил директор Псковского филиала T2 Сергей Мартынов.

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