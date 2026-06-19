Молодых вокалистов и авторов из Псковской области приглашают в арт-школу на Тавриде

13:23, 19 июня 2026, ПАИ

Молодых вокалистов и авторов песен из Псковской области приглашают в арт-школу «Студвесна.Исполняй» на Тавриде, сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив.

Арт-кластер «Таврида» открыл набор в летнюю арт-школу «Студвесна.Исполняй», которая пройдёт с 30 августа по 5 сентября 2026 года в Крыму.

Арт-школа «Студвесна.Исполняй» предназначена для авторов песен, вокалистов и поэтов-песенников – победителей и призёров региональных и всероссийских фестивалей «Российская студенческая весна». Главная задача участников – создание гимна программы поддержки и развития молодёжного творчества «Студвесна».

В программе арт-школы – лекции и практические занятия от ведущих экспертов музыкальной индустрии, мастер-классы по сонграйтингу, вокальным техникам, мелизматике и раскрытию тембра, а также постановка концертной программы с её итоговым показом и обратной связью от экспертов. Участники получат современные знания и методы написания авторских песен, узнают секреты успешной записи в музыкальных студиях.

Участие в арт-школе бесплатное. Организаторы предоставляют бесплатное проживание в 4-местных домиках и трёхразовое питание.

Приём заявок открыт до 17 июля 2026 года.

Для участия необходимо: зарегистрироваться на официальном сайте арт-кластера «Таврида.Арт»; выбрать арт-школу «Студвесна.Исполняй»; заполнить анкету, выполнить творческое задание и записать видеовизитку.

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и АНО «Таврида.АРТ».