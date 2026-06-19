Учёные предупредили о риске мутаций вируса лихорадки Западного Нила

17:00, 19 июня 2026, ПАИ

Появление нового штамма вируса лихорадки Западного Нила ABB.2.2.2 в Краснодарском крае, занесённого из Румынии, указывает на риск формирования новых очагов инфекции. Об этом «Известиям» сообщил иммунолог Михаил Болков.

Потепление климата и миграции птиц, по словам учёного, будут способствовать дальнейшему распространению патогена. Вирус продолжает меняться и адаптироваться, что может привести к появлению новых вариантов.

Директор Института медицинской паразитологии имени Е. И. Марциновского Александр Лукашев пояснил, что из-за того, что переносчиками вируса являются птицы, очаги инфекции возникают и исчезают хаотично.

Главный внештатный аллерголог-иммунолог Московской области Андрей Продеус отметил, что, хотя сейчас лихорадка Западного Нила в большинстве случаев протекает в лёгкой форме, нет гарантии, что патоген не мутирует и не изменит своих свойств.