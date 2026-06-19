Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение продаж настольных компьютеров в России

17:01, 19 июня 2026, ПАИ

По итогам 2026 года снижение сегмента настольных компьютеров в России может составить 20–25 % в штуках, считает директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей. Его прогноз приводит газета «Известия».

По словам эксперта, быстрого восстановления и резкого роста продаж готовых ПК ожидать не стоит. Сезонный спрос в третьем квартале и предновогодние закупки лишь частично сгладят текущее падение.

Аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Константин Руденский отметил, что до конца года темпы снижения могут замедлиться, но рынок способен потерять ещё 10–15 % при сохранении дефицита памяти. Дополнительную поддержку сегменту окажет государственный заказ. Производителям, по его мнению, целесообразно делать ставку на недорогие конфигурации и развитие модульного подхода, позволяющего обновлять компьютеры по компонентам.