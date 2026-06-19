Псковских родителей призвали обезопасить окна в домах, где есть дети

16:35, 19 июня 2026, ПАИ

С наступлением летнего сезона возрастает риск выпадения детей из окон. В прошлые годы подобные факты уже регистрировались в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

Подавляющее большинство таких несчастных случаев происходит из-за недостатка контроля со стороны взрослых, их рассеянности и забывчивости, подчеркнули в полиции.

Свою негативную роль играет отсутствие на окнах блокираторов или замков, непродуманная расстановка мебели, а также наличие москитных сеток, создающих у ребёнка иллюзию закрытого окна.

В связи с этим полиция напоминает родителям о необходимости соблюдать предупредительные меры: не оставлять окна открытыми, если дома есть маленький ребёнок; не использовать москитные сетки без дополнительной защиты; не оставлять детей без присмотра, особенно если они играют возле окон; не размещать мебель вблизи окон; установить на окна блокираторы или ручки-замки с ключом.

«Если строго следовать правилам безопасности, надлежащим образом обезопасить жильё и следить за своим ребёнком, то можно избежать многих серьёзных проблем. Помните, что, отвлёкшись буквально на секунду, вы будете жалеть потом о случившемся всю оставшуюся жизнь», – подчеркнули в ведомстве.