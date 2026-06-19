Дедовичанину вынесли приговор за публичное оскорбление сотрудника полиции
Мировой судья рассмотрел уголовное дело в отношении неоднократно судимого жителя Дедовичского округа, обвиняемого в публичном оскорблении представителя власти. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Установлено, что 8 марта пьяный мужчина в помещении дежурной части МО МВД России «Дедовичский» в присутствии сотрудников полиции и посторонних лиц высказался в адрес участкового уполномоченного полиции в грубой неприличной, нецензурной форме. Своим поступком мужчина унизил честь и достоинство человека и сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей.
На судебном заседании подсудимый полностью признал вину и принёс извинения потерпевшему. Приговором мирового судьи мужчине назначили наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов.
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