Дедовичанину вынесли приговор за публичное оскорбление сотрудника полиции

23:00, 19 июня 2026, ПАИ

Мировой судья рассмотрел уголовное дело в отношении неоднократно судимого жителя Дедовичского округа, обвиняемого в публичном оскорблении представителя власти. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 8 марта пьяный мужчина в помещении дежурной части МО МВД России «Дедовичский» в присутствии сотрудников полиции и посторонних лиц высказался в адрес участкового уполномоченного полиции в грубой неприличной, нецензурной форме. Своим поступком мужчина унизил честь и достоинство человека и сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей.

На судебном заседании подсудимый полностью признал вину и принёс извинения потерпевшему. Приговором мирового судьи мужчине назначили наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов.