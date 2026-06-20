В вузах России стартовала приёмная кампания

10:20, 20 июня 2026, ПАИ

В российских вузах началась приёмная кампания. Об этом 20 июня сообщило Министерство науки и высшего образования РФ.

«20 июня – это дата, когда стартует приём документов для поступления в российские университеты на всех уровнях высшего образования. В этом году абитуриентами российских вузов смогут стать около 1,5 миллиона человек», – цитирует заявление Министерства науки и высшего образования РФ РИА Новости.

Отмечается, что в новом учебном году доступно более 620 тысяч бюджетных мест. Количество мест для целевого приёма превышает 83 тысячи, причём наибольшее число направлений приходится на медицину, инженерные специальности, педагогику и сельское хозяйство. Впервые целевая квота полностью распределена по заказчикам, направлениям подготовки, университетам и регионам трудоустройства.

Абитуриенты могут подать документы через портал «Госуслуги», лично или по почте. Для поступления необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность и образование, а также согласие на обработку персональных данных и другие требуемые документы.

Кроме того, в рамках этой приёмной кампании вводится день тишины, когда абитуриенты не смогут вносить изменения в заявления и согласия на зачисление в даты издания приказов о зачислении. Министерство также объявило об изменении правил приёма выпускников колледжей и техникумов: теперь внутренние экзамены они будут сдавать только при поступлении на непрофильные направления.