В России могут ужесточить ответственность за домашнее насилие

14:29, 21 июня 2026, ПАИ

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за домашнее насилие. Его авторами стали несколько депутатов. Соответствующие изменения планируется внести в статью 116 Уголовного кодекса РФ, пишет ТАСС.

Сейчас статья применяется в случаях побоев, совершённых из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или при публичной демонстрации насилия. Поправки предлагают распространить её действие и на случаи, когда насилие совершается в отношении близких родственников и членов семьи.

Под уголовную ответственность могут подпасть побои, нанесённые совершеннолетнему близкому лицу, беременной женщине, а также человеку, находящемуся в беспомощном состоянии или материальной либо иной зависимости от агрессора.

Авторы инициативы отмечают, что первый случай домашнего насилия чаще всего квалифицируется как административное правонарушение, а уголовное дело возбуждается только при повторном эпизоде в период действия административного наказания.

По мнению разработчиков законопроекта, такой подход не учитывает особую уязвимость жертв домашнего насилия и риск повторения подобных случаев, поскольку пострадавшие нередко продолжают проживать вместе с агрессором или находятся в зависимости от него.

Сегодня Россия – единственная страна СНГ, где жертвы домашнего насилия до сих пор не защищены отдельным законом. Также инициаторы законопроекта обращают внимание, что избить жену в России стоит столько же, сколько неоплаченная парковка в Москве: штраф составляет 5 000 рублей. По мнению авторов документа, это неприемлемо.