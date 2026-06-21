Мемориальные усадьбы в Петровском и Тригорском закрылись для экскурсантов

17:27, 21 июня 2026, ПАИ

В связи со съёмками художественного фильма «Война и мир» изменился график работы отдельных музейных объектов Пушкинского заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

С 21 по 24 июня мемориальная усадьба «Петровское» будет закрыта для посетителей. Кроме того, 23 июня экскурсанты не смогут попасть в мемориальную усадьбу Осиповых и Вульфов «Тригорское».

Остальные экспозиции и парки работают в обычном режиме. При этом в графике съёмок возможны изменения, поэтому рекомендуется следить за новостями на официальном сайте учреждения или на его страницах в социальных сетях.