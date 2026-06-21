Фестиваль «Твой формат» соберёт подростков в псковском «Лофте»

16:40, 21 июня 2026, ПАИ

Фестиваль «Твой формат» пройдёт 23 июня в псковском пространстве «Лофт». Участниками мероприятия смогут стать подростки от 14 до 17 лет, сообщили организаторы.

Гостей ждут интерактивные площадки, где можно будет попробовать себя в самых разных направлениях: диджеинге, брейк-дансе, граффити, паркуре, фотографии, фиджитал-спорте, туризме и театральном искусстве. Кроме того, для участников организуют карьерные консультации, профориентационное тестирование и встречу с психологом.

По словам организаторов, фестиваль станет пространством для общения и поиска новых интересов. «Без скучных лекций и нравоучений – только движ, интерактивы, спорт, творчество, туризм и реальные люди, которые горят своим делом», – отметили они.

На входе участникам выдадут маршрутные листы. За посещение площадок можно будет получить отметки, а самые активные подростки получат призы.

Фестиваль начнётся в 16:00. Вход свободный, однако для участия необходима предварительная регистрация. Ссылку на неё организаторы разместили в социальных сетях «Лофта».