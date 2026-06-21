Мужчину со шрамом под глазом продолжают искать в Псковской области

18:21, 21 июня 2026, ПАИ

40-летнего жителя Пскова Вадима Конобу, без вести пропавшего 5 июня 2024 года, продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: мужчине на вид около 40 лет, у него худощавое телосложение, рост около 175 см, короткая стрижка и борода. Есть шрам над левым глазом и шрам под левым коленом от пореза бензопилой. Страдает эпилептическими приступами. На момент исчезновения на нём были чёрная футболка и шорты в бело-чёрную клетку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении этого гражданина, просят обратиться по телефонам 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.