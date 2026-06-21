Роспатент назвал лучшие медицинские изобретения современности

19:53, 21 июня 2026, ПАИ

Роспатент к Дню медицинского работника отобрал для РИА Новости пятерку лучших российских изобретений в медицине.

Одна из разработок принадлежит коллективу Сеченовского университета – это компактный распылитель для проведения химиотерапии непосредственно во время операции. Устройство позволяет быстро распределять лекарство в брюшной полости, а его небольшие габариты выгодно отличают его от существующих аналогов.

Также в пятёрку вошёл «умный» шлем для людей с полной потерей зрения. Над его созданием работали специалисты ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р и СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Шлем оснащён камерой и гироскопом, отслеживающим перемещение объектов вокруг. Система анализирует окружающую обстановку и, если фиксирует опасность (например, запрещающий сигнал светофора на пешеходном переходе), голосом предупреждает владельца и рекомендует остановиться.

Ученые из МГУ разработали более долговечный медицинский имплант. Он покрыт специальными электродами, которые делают имплант совместимым с организмом человека - за счет этого снижается риск воспалений.

Специалисты НГТУ создали протез кисти и предплечья, способный улавливать изменения кровотока. Считывая биологические сигналы, устройство распознаёт намерения пользователя и выполняет соответствующие движения – от захвата мельчайших предметов до удержания тяжёлых объектов всей ладонью.

Инженеры московской компании «Стерн» разработали установку для осмотра и лечения заболеваний уха, горла и носа. Аппарат оборудован камерой и интегрированной системой голосового управления с функцией распознавания речи. Врач может отдавать команды голосом: делать снимки, загружать их в электронную карту пациента, а также диктовать заключения, которые автоматически преобразуются в текстовый формат.