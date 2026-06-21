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Врач-дерматолог перечислила продукты для защиты кожи от солнечных ожогов

Подготовить кожу к загару и снизить риск ожогов можно с помощью продуктов, содержащих бета-каротин, лютеин, тиамин и витамин Е, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии СамГМУ Антонина Арсеньева. Речь идёт о зелени, тыкве, моркови, шпинате, абрикосах, а также орехах, бобовых и авокадо.

Бета-каротин, который содержится в овощах и фруктах жёлтого, оранжевого, красного и зелёного цветов, уменьшает чувствительность кожи к ультрафиолету, участвует в антиоксидантной защите и стимулирует выработку меланина, усиливая загар. Для достижения эффекта эксперт рекомендовала начинать приём таких продуктов за несколько недель до активного пребывания на солнце, при этом защита усиливается в сочетании с витаминами С и Е. Врач предупредила, что избыток бета-каротина может вызвать пожелтение кожи.

Помимо этого, полезными названы лютеин (из жёлтых и зелёных плодов), тиамин (из сои, фасоли и шпината) и витамин Е (из миндаля, фундука и авокадо). Для профилактики ожогов Арсеньева также посоветовала ограничивать пребывание на открытом солнце в период с 11 до 16 часов и не находиться под прямыми лучами более двух-трёх часов в день, даже с использованием защитного крема.

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