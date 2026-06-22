Шоколад и алкоголь украл пскович из магазина

10:00, 22 июня 2026, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже товаров из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл на улице Коммунальной. Персонал торговой точки воспользовался кнопкой тревожной сигнализации – сигнал поступил дежурному, после чего на место прибыли сотрудники Росгвардии.

По предварительной информации, мужчина похитил из торгового зала шесть плиток шоколада и алкогольную продукцию. Подозреваемый задержан на месте. По факту случившегося проводится проверка.