24 единицы оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области

10:23, 22 июня 2026, ПАИ

С 15 по 21 июня сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 32 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Как сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства, выявлено шесть административных правонарушений, изъято 24 единицы оружия и 79 боеприпасов.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.