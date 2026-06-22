Пскович отправился в колонию за кражу телефона у собутыльника

12:40, 22 июня 2026, ПАИ

Прокуратура Псковского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Пскова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

В одном из жилых домов в деревне Псковского района подсудимый после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим тайно похитил у него мобильный телефон стоимостью 10 000 рублей. После совершения преступления он скрылся с места происшествия и распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению.

С учётом позиции государственного обвинителя, характера и обстоятельств совершённого преступления, признания вины, раскаяния, принесения извинений потерпевшему, наличия на иждивении малолетних детей, хронического заболевания, а также добровольного возмещения ущерба, суд признал подсудимого виновным.

При этом было учтено, что ранее он уже совершал корыстные преступления. По совокупности обстоятельств суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.