Биологи объяснили рост численности клещей в России

13:24, 22 июня 2026, ПАИ

Рост численности клещей в России на 10–15 % в этом сезоне связан с тёплой зимой и ранней весной. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на биолога Дмитрия Сафонова.

По его словам, снежная зима защитила клещей от морозов, благодаря чему выжили почти 100 % особей. Тёплая весна, в свою очередь, ускорила их ранний выход и размножение.

Эксперт отметил, что клещи адаптировались к высоким температурам и изменили режим активности: теперь они чаще выходят на охоту ранним утром или вечером, когда становится прохладнее. Заметно сократить активность паразитов способна только продолжительная засуха.

На ситуацию также влияют изменение климата и миграция животных, которые помогают клещам расширять ареал обитания. Каждый третий – пятый клещ, по оценкам специалиста, может быть заразным.