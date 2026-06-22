Заказать наличные онлайн в Сбере: сервисом воспользовались более 700 тысяч клиентов за год

13:38, 22 июня 2026, ПАИ

За год с момента запуска сервиса заказа наличных в мобильном приложении СберБанк Онлайн услугой воспользовались более 727 тысяч клиентов, сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

Заказать деньги можно в приложении (версия для iOS – от 16.13, для Android – от 16.8). Для этого необходимо открыть раздел «Все сервисы», перейти в «Управление финансами», затем – в «Заказ наличных в офис». Второй способ – ввести «Заказ наличных» в строке поиска с ГигаЧатом.

Клиент может выбрать удобное отделение в приложении и прийти в банк только для получения средств, тогда как раньше требовалось посетить офис дважды: для оформления заявки и для получения денег. Сервис доступен пользователям старше 18 лет, позволяет заказать рубли, доллары США или евро и работает во всех городах присутствия банка.

«Уже год наши клиенты могут заказать наличные прямо в приложении СберБанк Онлайн, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Вячеслав Цыбульников. По его словам, достаточно всего пары минут, чтобы выбрать удобный офис и быть уверенным, что нужная сумма ждёт. С запуска сервиса более 727 тысяч клиентов воспользовались услугой, что подтверждает её востребованность. «Это помогает людям эффективно планировать своё время», – подчеркнул он.