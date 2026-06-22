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Общество

В СберБанк Онлайн можно открыть близким доступ к своим выпискам

Пользователи мобильного приложения СберБанк Онлайн теперь могут предоставлять доступ к своим выпискам и справкам близким людям без посещения офиса и оформления бумажных заявлений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

Фото: пресс-служба Сбера

Ежедневно россияне заказывают через приложение около 280 тысяч документов, в месяц – более восьми миллионов. Наиболее востребованы реквизиты счёта, выписки по дебетовой карте, справки об арестах и взысканиях, об уплаченных процентах, а также сведения для госслужащих. Именно последняя категория стала одной из ключевых для новой функции.

Госслужащие обязаны ежегодно отчитываться о доходах не только своих, но и членов семьи. Ранее для получения документов требовалось личное посещение банка или нотариальная доверенность. Теперь достаточно добавить человека в раздел «Близкие» и открыть доступ в несколько нажатий.

Новая опция также пригодится тем, кто делегирует оформление документов – например, при получении визы или в других административных процедурах, когда требуется предоставить банковские справки на третье лицо.

Чтобы открыть доступ, необходимо добавить человека в раздел «Близкие», после чего в его карточке появится раздел «Продукты и сервисы», где можно выбрать, к каким документам разрешить доступ. Процесс занимает меньше минуты, дополнительные подтверждения и визиты в офис не требуются. Близкий человек сможет самостоятельно заказывать нужные справки и выписки через своё приложение по картам, счетам, вкладам и кредитам – как действующим, так и ранее закрытым.

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