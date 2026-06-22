Пскович получил условный срок за покупку наркотиков через мессенджер

15:17, 22 июня 2026, ПАИ

Псковский городской суд признал местного жителя виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Ему назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщили ПАИ в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что мужчина заказал и оплатил наркотическое средство массой 1,65 грамма через мессенджер для личного употребления. Затем он забрал свёрток в лесополосе у деревни Новая Псковского района. Его задержали сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте при переходе железнодорожных путей на перегоне Любятово – Черняковицы.

Суд учёл совокупность смягчающих обстоятельств и назначил наказание, не связанное с реальным лишением свободы.