Житель Пыталово лишился квадроцикла после повторной пьяной езды

16:05, 22 июня 2026, ПАИ

В Пыталовском районе суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, которого признали виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили ПАИ в прокуратуре.

Как установлено в ходе разбирательства, в 2025 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде, не имея водительских прав. Тогда суд назначил ему 10 суток административного ареста, которые он отбыл.

Однако должных выводов житель Пыталово не сделал. В марте 2026 года он вновь сел за руль квадроцикла в состоянии алкогольного опьянения. На одной из улиц города его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. С учётом обстоятельств дела ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишения права управлять транспортными средствами сроком на два года.

Кроме того, принадлежащий осуждённому квадроцикл, который использовался при совершении преступления, конфискован в доход государства.