До завершения Всероссийской детской онлайн-олимпиады по безопасности осталась неделя

17:29, 22 июня 2026, ПАИ

До окончания Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасность начинается с тебя» осталась неделя. Участие в соревновании могут принять дошкольники и ученики 1–11-х классов, сообщили ПАИ организаторы.

Олимпиаду проводит МЧС России совместно с образовательной платформой «Учи.ру» при участии ООО «Газпром межрегионгаз». На 22 июня к ней присоединилось около 2,7 миллиона человек.

Задания позволяют детям и подросткам освоить базовые правила безопасного поведения в различных ситуациях, в том числе при обращении с газом в быту. Участие в олимпиаде помогает закрепить знания, которые могут предотвратить нештатные ситуации.

Все участники получат электронные сертификаты, грамоты или дипломы в зависимости от результатов. Выполнить задания можно до 29 июня на платформе «Учи.ру».