Более 30 обращений псковских туристов поступило на тематическую линию Роспотребнадзора
На горячую линию Управления Роспотребнадзора по Псковской области, посвящённую защите прав потребителей туристских услуг, поступило 31 обращение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
16 вопросов касались соблюдения прав туристов. Псковичи обращались по вопросам отказа от тура из-за неблагоприятной обстановки, возврата денег за несостоявшуюся поездку, навязывания услуг медстрахования, непредоставления информации о стране пребывания.
15 вопросов были связаны со здоровьем и безопасностью. В этой категории основными темами обращений стали иммунизация против заболеваний, регистрируемых за рубежом, эпидемиологическая ситуация в странах прибытия, способы профилактики инфекций.
«По всем обращениям даны подробные консультации. Кроме того, специалисты провели два личных приёма, в ходе которых подготовили проекты претензий о возврате денежных средств при отказе от тура», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Дополнительное финансирование для строительства подъездной дороги к Гдовской школе выделят власти
Представители Псковской области возложили цветы к памятным знакам городов воинской славы в Москве
Посвящённый Дню памяти и скорби тематический видеоряд разместили в здании правительства Псковской области