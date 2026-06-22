Более 30 обращений псковских туристов поступило на тематическую линию Роспотребнадзора

21:21, 22 июня 2026, ПАИ

На горячую линию Управления Роспотребнадзора по Псковской области, посвящённую защите прав потребителей туристских услуг, поступило 31 обращение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

16 вопросов касались соблюдения прав туристов. Псковичи обращались по вопросам отказа от тура из-за неблагоприятной обстановки, возврата денег за несостоявшуюся поездку, навязывания услуг медстрахования, непредоставления информации о стране пребывания.

15 вопросов были связаны со здоровьем и безопасностью. В этой категории основными темами обращений стали иммунизация против заболеваний, регистрируемых за рубежом, эпидемиологическая ситуация в странах прибытия, способы профилактики инфекций.

«По всем обращениям даны подробные консультации. Кроме того, специалисты провели два личных приёма, в ходе которых подготовили проекты претензий о возврате денежных средств при отказе от тура», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.