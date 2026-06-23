В Великих Луках полиция набирает сотрудников

09:57, 23 июня 2026, ПАИ

Сотрудников набирает полиция в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Требуются полицейский, полицейский-водитель и полицейский-кинолог отдельной роты патрульно-постовой службы, оперуполномоченный отдела уголовного розыска, помощник следователя, следователь, помощник оперативного дежурного, дознаватель, участковый, младший инспектор – кинолог (центр кинологической службы).

К кандидатам предъявляются следующие требования: отсутствие судимости, образование не ниже среднего, годность по состоянию здоровья для службы в органах внутренних дел.

Сотрудникам предоставляют ежегодный оплачиваемый отпуск (40 календарных дней) и дополнительный отпуск. Предусмотрены путёвки в санатории и дома отдыха системы МВД России, возможность бесплатного получения юридического образования по заочной форме. При выслуге 20 лет назначается пенсия, при этом в стаж засчитывается служба в Вооружённых силах РФ и обучение на дневных отделениях учебных заведений.

Все желающие могут обратиться в кабинет № 322 на улице Комсомольской, 14 в Великих Луках, а также по телефону (8 811-53) 3-02-41 (отдел кадров). Резюме следует направлять на электронную почту nat.600@yandex.ru.