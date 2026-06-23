Холерики и сангвиники: каких собак выбирают для службы

11:49, 23 июня 2026, ПАИ

Служебных собак в Челябинской области подбирают для работы с учетом их темперамента. Об этом в профессиональный праздник кинологической службы уголовно-исполнительной системы рассказал начальник кинологической службы ГУФСИН России по Челябинской области Сергей Урюпин, пишет 1obl.ru.

По его словам, собаки, как и люди, обладают разными типами темперамента – холерическим, сангвиническим, флегматическим и меланхолическим. Наиболее подходящими для службы считаются активные холерики и сангвиники.

При этом более спокойным собакам также могут найти применение. Например, флегматиков и меланхоликов используют в отдельных направлениях, в том числе при поиске взрывчатых веществ. Тип темперамента определяется еще на этапе ведомственных испытаний в племенном питомнике.

Темперамент животного учитывается и во время дрессировки. Для разыскной службы чаще выбирают собак с активным и энергичным характером. В процессе подготовки кинологи развивают необходимые навыки, включая крепкий хват, реакцию на угрозы и различные модели поведения в зависимости от ситуации.

Сергей Урюпин отметил, что сегодня кинологическая служба активно развивается. В подразделения приходят молодые специалисты, обновляется племенное поголовье, а подготовка служебных собак занимает до года.

По словам руководителя службы, основой успешной работы является контакт между кинологом и собакой, который формируется в процессе совместной подготовки и службы.