Долги жителей Дедовичей за тепло перед Псковской ГРЭС превысили 18 млн рублей

12:58, 23 июня 2026, ПАИ

Просроченная задолженность жителей посёлка Дедовичи за отопление и горячее водоснабжение перед Псковской ГРЭС по состоянию на 31 мая 2026 года достигла 18,1 млн рублей, сообщили ПАИ в компании.

С июня 2025 года в суд направили 220 заявлений на общую сумму более 8 млн рублей. Помимо начисления пеней и судебных взысканий, к должникам могут применяться такие меры, как отмена льгот и компенсаций, запрет на выезд за границу, арест имущества и банковских счетов.

«Недополученные средства могли быть направлены на подготовку системы теплоснабжения посёлка Дедовичи к зиме. Во избежание судебных разбирательств, дополнительных расходов и прочих негативных последствий убедительно просим погасить имеющуюся задолженность за тепловую энергию и в дальнейшем оплачивать её вовремя. Благодарим тех, кто исправно платит по счетам. Помните, что своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – это залог тепла и комфорта в вашем доме», – отметила начальник управления по сбыту Псковской ГРЭС Оксана Филиппова.