Как защитить велосипед от кражи: советы полиции

13:00, 23 июня 2026, ПАИ

С наступлением летнего сезона в Псковской области возрастает количество краж велосипедов, скутеров и самокатов. Чаще всего транспорт похищают из подъездов и с улиц, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

В ведомстве рекомендовали жителям не оставлять велосипеды в подъездах, а забирать их домой или на балкон. Кроме того, транспорт не следует доверять незнакомцам.

Полицейские советуют оставлять велосипеды в зоне видимости камер, а также наносить гравировку на детали или маркировать их специальным составом, видимым в ультрафиолете. Быстросъёмное оборудование (насосы, фляги, велокомпьютеры, фонари) необходимо уносить с собой.

В УМВД рекомендуют хранить документы на велосипед, сделать его фото и запомнить особые приметы – неоригинальные детали, наклейки, царапины. Единственный гарантированный способ избежать кражи – не оставлять транспорт без присмотра.

Если кража произошла, необходимо немедленно сообщить в полицию по телефону 102 или 112. Пострадавшим советуют найти свидетелей, записать их контакты и обратить внимание на камеры рядом с местом происшествия. При обращении в полицию потребуются паспорт и желательно документы на велосипед или его подробное описание.

Владельцам рекомендуют проверять объявления о продаже подержанных велосипедов в СМИ и интернете, а также сообщить о краже знакомым. В случае самостоятельного обнаружения транспорта нужно сразу уведомить полицию.

В УМВД предупредили, что не стоит покупать велосипеды без документов у незнакомцев – это может привести к приобретению краденого имущества.