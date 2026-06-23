Росгвардейцы нашли в Острове потерявшегося семилетнего мальчика
23 июня около 9:30 сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о пропаже ребёнка. Семилетний мальчик потерялся в Острове – инцидент произошёл в районе улицы 25 Октября, рассказали в ведомстве.
Сотрудники Росгвардии выдвинулись в район предполагаемого местонахождения ребёнка и организовали поисковые мероприятия. Ребёнка удалось найти в парке Победы.
Экипаж Росгвардии передал сына матери и вернулся на маршрут патрулирования.
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