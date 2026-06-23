Росгвардейцы нашли в Острове потерявшегося семилетнего мальчика

13:42, 23 июня 2026, ПАИ

23 июня около 9:30 сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о пропаже ребёнка. Семилетний мальчик потерялся в Острове – инцидент произошёл в районе улицы 25 Октября, рассказали в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии выдвинулись в район предполагаемого местонахождения ребёнка и организовали поисковые мероприятия. Ребёнка удалось найти в парке Победы.

Экипаж Росгвардии передал сына матери и вернулся на маршрут патрулирования.