Что нельзя делать в сезон пожаров, объяснили в МЧС

14:27, 23 июня 2026, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области призвало жителей соблюдать меры предосторожности в пожароопасный сезон. В ведомстве напомнили, что нельзя поджигать сухую траву, а сжигать мусор и отходы разрешается только на специально оборудованных площадках.

Запрещено разводить костры в сухую и ветреную погоду, а также на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Безопасное расстояние от построек до места разведения огня должно составлять не менее 50 метров. Нельзя позволять детям играть с огнём и разводить костры без присмотра взрослых. Не следует разбрасывать стеклотару, которая на солнце может стать причиной возгорания.

Часто причиной пожаров становится умышленное выжигание прошлогодней травы, стерни и тростника, основанное на ошибочных представлениях о пользе весенних палов. Такие действия влекут гибель животных, создают угрозу населённым пунктам, а нарушителям грозит административная ответственность.

При обнаружении пожара необходимо звонить по телефонам 101 или 112, описать местность и ориентиры и дожидаться приезда пожарных в безопасном месте.