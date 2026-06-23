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Общество

Дразнят котов и атакуют людей: почему вороны нападают в городах

В городской среде всё чаще замечают увеличение числа ворон в парках, скверах и дворах, что подтверждают орнитологи. Вороны активно осваивают дворы из-за обилия еды и удобных мест для гнездования. Конкурентов у них практически нет, что сокращает ареал голубей и воробьёв. Городские экосистемы нуждаются в балансе, и вороны, поедая отходы, играют роль санитаров, но избыток этих птиц вредит другим видам.

«Город – это крупная экосистема, где крайне важен баланс, при этом вороны в городе, как и в живой природе, играют роль санитаров: они поедают падаль, отходы, тем самым препятствуя распространению инфекций. При слишком комфортном положении одних участников городской экосистемы начинают страдать другие»,– приводит комментарий эксперта в области орнитологии Елены Вороновой издание tmn.aif.ru.

Вороны могут нападать на людей, особенно весной, защищая потомство. Также они дразнят котов и стравливают их между собой. Но иногда у агрессии бывают совсем другие причины.

«Это достаточно мстительные птицы и могут напасть на замахнувшихся на них людей. Часто вороны дразнят котов, могут дергать их за хвост и даже стравливать между собой, наблюдая за дракой. Учёным ещё предстоит изучить интеллект врановых птиц и их память», – считает доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Мария Иванова.

Антисанитария ещё одна проблема: вороны разносят инфекции, загрязняют памятники архитектуры и автомобили. О больших скоплениях ворон следует сообщать в местные органы власти и коммунальщикам.

Елена Воронова подчеркнула, что избавиться от чёрных стай в городе вряд ли получится. Тем не менее необходимости в этом нет: при грамотном управлении городской средой можно поддерживать их баланс.

«Так, горожане не должны подкармливать ворон. Это кажется безобидным, однако именно этот фактор приводит к росту их популяции. Кроме того, для выброса мусора следует использовать закрытые контейнеры», – посоветовала эксперт.

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