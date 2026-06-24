«Отроки и зумеры»: выставка о подростках XIX и XXI веков откроется в Изборске

09:45, 24 июня 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Изборск» совместно с Государственным музеем-заповедником «Кижи» представляет интерактивную выставку-диалог «Отроки и зумеры». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Для сравнения с отроками прошлого выбрано поколение зумеров – подростков, родившихся в нулевые – начале десятых годов XXI века. Через предметный ряд, художественные произведения и архивные документы выставка рассказывает, как происходило взросление и обучение ребёнка в большой крестьянской семье в XIX веке, наглядно показывает сходство и различия подростков прошлого и настоящего, даёт представление о наиболее актуальных для них темах – отношениях в семье и со сверстниками, учёбе, внешнем виде, подростковом сленге, играх, любви и дружбе, о том, как сочетаются или контрастируют этнография и современная медиакультура.

Посетители не только познакомятся с фондовыми предметами XIX – начала XX века из собраний музея-заповедника «Кижи» и музея-заповедника «Изборск», сравнивая их с аналогичными предметами XXI века, но и узнают, что волновало и восхищало подростков одинакового возраста в разные эпохи, увидят наиболее популярные игры и игрушки. Для понимания молодёжного сленга отроков и зумеров на выставке предлагается игра «Скажи это на зумерском!»

Интересным художественным компонентом выставки являются фотопортреты стильных молодых людей в исполнении фотохудожника Ханны Осташвер, вступающие в живой диалог с живописными и фотографическими изображениями их сверстников, созданными более столетия назад.

В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в состав национального проекта «Семья», Государственный музей-заповедник «Изборск» создаёт Детский культурно-просветительский центр «Родная сказка».

Открытие выставки «Отроки и зумеры» состоится 26 июня в 12:00 в Детском культурно-просветительском центре «Родная сказка» (Изборск, ул. Печорская, 32); в 15:00 – выступление детского ансамбля «Звонница» при Воскресной школе Свято-Троицкого кафедрального собора социально-культурного центра «Троицкий».