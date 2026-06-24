За контрабанду сигарет на 3 млн рублей в Псковской области будут судить петербуржца

09:50, 24 июня 2026, ПАИ

В Невельский районный суд направлено уголовное дело о контрабанде крупной партии сигарет. Обвиняемым по делу проходит житель Санкт-Петербурга, сообщили ПАИ в Псковской транспортной прокуратуре.

В январе 2026 года сотрудники Псковской таможни во время оперативно-рfзыскных мероприятий остановили автомобиль, который двигался по грунтовой дороге со стороны Беларуси в направлении деревни Дубокрай Псковской области.

В салоне и багажнике машины таможенники обнаружили 20 999 пачек немаркированных сигарет различных марок. Общая стоимость табачной продукции превысила 3,2 млн рублей.

Мужчину обвиняют в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза табачных изделий в крупном размере. Уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ утвердила Псковская транспортная прокуратура.

Материалы дела направлены в Невельский районный суд для рассмотрения по существу.