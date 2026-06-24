После пожара в квартире житель Псковской области выиграл суд у управляющей компании

10:13, 24 июня 2026, ПАИ

Псковский областной суд оставил в силе решение о взыскании с управляющей компании ущерба, причинённого пожаром квартире жителя Дновского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Пожар произошел в январе 2024 года. В результате возгорания было повреждено имущество собственника жилья. Как показала судебная пожарно-техническая экспертиза, наиболее вероятной причиной происшествия стал аварийный режим работы общедомовой электросети.

Специалисты установили, что из-за отгорания нулевого провода в электрощитовой произошёл перекос фаз. Это привело к прохождению электрического тока по металлическому шлангу газовой подводки, его нагреву и последующему возгоранию.

Поскольку оборудование относится к общему имуществу многоквартирного дома, ответственность за его содержание несёт управляющая компания.

Дновский районный суд пришёл к выводу, что причиной пожара стало ненадлежащее содержание внутридомовой системы электроснабжения. В пользу собственника квартиры были взысканы материальный ущерб, компенсация морального вреда и штраф по закону о защите прав потребителей.

Управляющая компания попыталась оспорить решение, заявив, что причиной пожара могли стать нарушения при эксплуатации электрооборудования в квартире. Однако Псковский областной суд признал доводы ответчика несостоятельными.

Судебная коллегия указала, что выводы экспертизы являются обоснованными и подтверждают ненадлежащее состояние общедомового электрооборудования, которое находится в зоне ответственности управляющей организации.

По итогам рассмотрения апелляции решение суда первой инстанции оставлено без изменения.