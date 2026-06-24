Факт фиктивной регистрации выявили в Опочецком районе

10:24, 24 июня 2026, ПАИ

Факт фиктивной регистрации выявили полицейские в Опочецком районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 31-летний житель Опочки зарегистрировал в доме в одной из деревень Опочецкого района гражданина без его фактического пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела, уточнили в пресс-службе.