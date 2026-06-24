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Общество

В Псковской области разыскивают мужчину с металлической спицей в руке

36-летнего Владимира Яковлева разыскивают в Псковской области. Уроженец деревни Голубово Псковского района с августа 2024 года без вести пропал в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

До настоящего времени местонахождение мужчины остаётся неизвестным. По имеющимся данным, ранее он работал разнорабочим на территории Любятово.

На вид мужчине 35 лет, он худощавого телосложения, ростом 165–170 сантиметров, у него короткие чёрные волосы. На плече есть татуировка в виде эмблемы воинской части, в области локтя на правой руке – металлическая спица, на правой ноге – большое родимое пятно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Яковлева, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.

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